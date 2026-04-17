Sachsen gibt mehr als 400.000 Euro dazu: Lochbach soll renaturiert werden

Eichigt - Der Lochbach in Eichigt ( Vogtlandkreis ) soll renaturiert werden. Dafür spendierte die Landesdirektion Sachsen (LDS) nun Fördermittel.

Bei den schweren Unwettern im Frühjahr 2018 trat auch der Lochbach über die Ufer, teile der Dorfstraße wurden weggeschwemmt. (Archivbild) © dpa/Jens Uhlig

Der Bach fließt in dem 1000-Einwohner Ort, südlich von Oelsnitz/V., entlang der Dorfstraße(K7850).

"Die gesamte Strecke entlang der Eichigter Dorfstraße ist sanierungsbedürftig. Das betrifft auch den Bachlauf, einschließlich seiner Verrohrungen. Eine nachhaltige Erneuerung der Dorfstraße ist daher nur in Verbindung mit der Renaturierung des Lochbachs sinnvoll", so Béla Bélafi (52), Präsident der Landesdirektion und er ergänzt:

"Die Förderung des Projekts verbindet somit das, was zusammengehört: sichere Infrastruktur, wirksamer Hochwasserschutz und mehr Natur im Ort. Davon profitieren Umwelt und Anwohner gleichermaßen."

Dafür gab es nun vom Freistaat mehr als 400.000 Euro Fördermittel, rund 90 Prozent der Gesamtkosten, die bei 450.200 Euro.

Der Lochbach soll auf einer Länge von rund 900 Metern teilweise von seiner Verrohung befreit werden. Wo möglich ist ein offenes, naturnah gestaltetes Bachbett geplant.