Letztes Bauteil für neue Elsterbrücke installiert

Plauen - Der Neubau der Elsterbrücke in Plauen ( Vogtlandkreis ) ist fast fertig. Am späten Donnerstagabend wurde das letzte Brückenteil geliefert und installiert. Ende dieses Jahres soll das Millionenprojekt befahrbar sein.

Arbeiter überwachten am Donnerstagabend den Einbau der Träger. © Ellen Liebner

Nachdem bereits am Mittwoch die Syrastraße zwischen Komturhof und Hofer Straße für die Anlieferung gesperrt wurde, kamen die drei Fertigteilträger (jeweilige Länge: 34 Meter, Gewicht: 60 Tonnen) bis Donnerstagmorgen an.

Die Montage-Vorbereitungen dauerten den gesamten Tag. Von 21.30 Uhr bis Freitagmorgen wurden die Träger eingehoben und verlegt.

"Mit dieser letzten großen Lieferung starten wir in eine der abschließenden Bauphasen", erklärt Bürgermeisterin Kerstin Wolf (64). Die Installierung der Träger ist Voraussetzung für die Fahrspur stadteinwärts.

In den kommenden Monaten soll die Verstärkung der Straßenplatte sowie die Betonierung erfolgen.