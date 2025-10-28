Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Fahrrad-Unfall in Plauen

Plauen - Fahrrad-Unfall am Dienstagmittag in Plauen ( Vogtland )!

Ein Rettungshubschrauber landete am Dienstagmittag an der Straße Althaselbrunn in Plauen. Dort stürzte eine Radfahrerin. © Pastierovic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, stürzte eine Radfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Straße Althaselbrunn.

Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.