Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Fahrrad-Unfall in Plauen

Schwerer Fahrrad-Unfall in Plauen: Eine Frau stürzte am Dienstagmittag mit ihrem Rad. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Von Julian Winkler

Plauen - Fahrrad-Unfall am Dienstagmittag in Plauen (Vogtland)!

Ein Rettungshubschrauber landete am Dienstagmittag an der Straße Althaselbrunn in Plauen. Dort stürzte eine Radfahrerin.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, stürzte eine Radfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Straße Althaselbrunn.

Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Frau wurde durch den Sturz verletzt, kam umgehend in ein Krankenhaus.

Die Straße war aufgrund des Rettungseinsatzes am Dienstagmittag kurzzeitig gesperrt.

