Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Fahrrad-Unfall in Plauen
Plauen - Fahrrad-Unfall am Dienstagmittag in Plauen (Vogtland)!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, stürzte eine Radfahrerin gegen 13.30 Uhr auf der Straße Althaselbrunn.
Schnell rückten Rettungskräfte an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Die Frau wurde durch den Sturz verletzt, kam umgehend in ein Krankenhaus.
Die Straße war aufgrund des Rettungseinsatzes am Dienstagmittag kurzzeitig gesperrt.
Titelfoto: Pastierovic