Vorfahrts-Crash im Vogtland: Straßenbahnverkehr blockiert

Plauen - Ein Unfall am Dienstagmorgen sorgte für Verkehrschaos in Plauen ( Vogtland ).

Der Toyota musste abgeschleppt werden. © Igor Pastierovic

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge krachte es gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Chamissostraße.

Dabei wurde ein Toyota, in dem zwei Frauen saßen, stark beschädigt. Er musste abgeschleppt werden.

Offenbar handelte es sich bei der Unfallursache laut Polizeiangaben um einen Vorfahrtsfehler. Zum genauen Hergang liegen jedoch noch keine weiteren Informationen vor.

Der Unfallverursacher soll leicht verletzt worden sein. Der Sachschaden wird derzeit auf 36.000 Euro geschätzt.