Vorfahrts-Crash im Vogtland: Straßenbahnverkehr blockiert

Ein Unfall am Dienstagmorgen sorgte für Verkehrschaos in Plauen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Von Sarah Fuchs

Plauen - Ein Unfall am Dienstagmorgen sorgte für Verkehrschaos in Plauen (Vogtland).

Der Toyota musste abgeschleppt werden.
Der Toyota musste abgeschleppt werden.  © Igor Pastierovic

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge krachte es gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung August-Bebel-Straße/Chamissostraße.

Dabei wurde ein Toyota, in dem zwei Frauen saßen, stark beschädigt. Er musste abgeschleppt werden.

Offenbar handelte es sich bei der Unfallursache laut Polizeiangaben um einen Vorfahrtsfehler. Zum genauen Hergang liegen jedoch noch keine weiteren Informationen vor.

Plauener Straßenbahn vor dem Aus? Bürger befürchten Rückbau
Vogtland Plauener Straßenbahn vor dem Aus? Bürger befürchten Rückbau

Der Unfallverursacher soll leicht verletzt worden sein. Der Sachschaden wird derzeit auf 36.000 Euro geschätzt.

Die Straßenbahn war an dem Unfall nicht beteiligt. Jedoch konnten die Bahnen aufgrund des Unfalls zwischenzeitlich nicht weiterfahren. Mittlerweile ist die Straße wieder geräumt.

Titelfoto: Igor Pastierovic

Mehr zum Thema Vogtland: