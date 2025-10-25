Rentner stirbt nach Brand auf Pflegeheim-Terrasse
Plauen - Schreckliche Szenen am Freitagvormittag am Kastanienweg in Plauen (Vogtland): Auf der Terrasse eines Pflegeheims brach ein Feuer aus – für einen 71-jährigen Bewohner endete der Vorfall tödlich.
Gegen 10.40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil der Terrasse laut Polizei bereits in Flammen. Der 71-jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann sofort in ein Krankenhaus – doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb er wenig später an seinen Verletzungen.
Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.
Spezialisten der Kriminalpolizei haben noch am Freitag ihre Ermittlungen aufgenommen und Brandursachenermittler angefordert.
Das Pflegeheim steht unter Schock. Für die anderen Bewohner bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.
Titelfoto: Igor Pastierovic.