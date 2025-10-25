Rentner stirbt nach Brand auf Pflegeheim-Terrasse

Plauen - Schreckliche Szenen am Freitagvormittag am Kastanienweg in Plauen ( Vogtland ): Auf der Terrasse eines Pflegeheims brach ein Feuer aus – für einen 71-jährigen Bewohner endete der Vorfall tödlich.

Für den Senior kam jede Hilfe zu spät. © Igor Pastierovic.

Gegen 10.40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Teil der Terrasse laut Polizei bereits in Flammen. Der 71-jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann sofort in ein Krankenhaus – doch trotz aller Bemühungen der Ärzte starb er wenig später an seinen Verletzungen.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar.