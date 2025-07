Schrecklicher Arbeitsunfall in Sachsen: Junger Mann wird in Müllauto gezogen

Falkenstein - Schrecklicher Unfall im Vogtland am Mittwochmorgen! Ein Müllmann (23) blieb mit einer Schlaufe am Müllwagen hängen und wurde in das Fahrzeug gezogen. Sein Kollege (39) bemerkte das Drama, drückte einen Notknopf und rettete dem 23-Jährigen somit vermutlich das Leben. Dennoch kam der Müllmann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.