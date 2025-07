Großes Filmvergnügen mit dem TAG24-Sommerkino in dieser Stadt

Alles in Kürze

Das TAG24-Sommerkino gastiert dieses Jahr in sieben Städten. © Ralph Kunz

An diesem Wochenende macht das "TAG24-Sommerkino" Station in Plauen und verwandelt das Freibad Haselbrunn (Nach dem Stadion 80) in ein Open-Air-Kino.

Bereits am Donnerstag konnten sich zahlreiche Besucher über "König der Löwen" und "John Wick" freuen.

Am Freitag erwartet Euch "Ice Age 3" und der Klassiker "Dirty Dancing", bevor am Samstag das Programm um 16 Uhr mit dem unterhaltsamen Familienabenteuer "Vaiana" losgeht.

Ab 19.30 Uhr folgt mit "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" ein spannender Actionkracher.