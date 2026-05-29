Sie ist vom Aussterben bedroht: Forstwirt kümmert sich um Flussperlmuschel-Nachwuchs

Bad Brambach - Thomas Thoß (55) ist Forstwirt im Vogtlandkreis . Doch jedes Jahr tauscht er für rund drei Monate den Wald gegen Pipette und Mikroskop. In der Flussperlmuschel-Zuchtstation am Raunergrund 14 im Bad Brambacher Ortsteil Raun kümmert er sich um Muschel-Nachwuchs. Hier arbeitet das Projekt "MARA – Margaritifera Restoration Alliance" daran, die vom Aussterben bedrohte Art zu erhalten.

Am simulierten Bachlauf saugt Thomas Thoß (55) Wasser mit den Muscheln ab, die von den Fischen gefallen sind. © Christian Schubert

"Dort, wo die Muscheln leben, ist der Bach ganz sauber", erklärt Thoß. Die Flussperlmuschel filtert das Wasser und stabilisiert den Gewässergrund.

Ihre Fortpflanzung ist allerdings kompliziert: Erst mit etwa zehn Jahren vermehren sich die Tiere. Zunächst schlüpfen winzige Larven, die auf Bachforellen angewiesen sind. Sie heften sich an deren Kiemen und leben dort als Parasiten.

Mit steigenden Temperaturen im Frühjahr lösen sie sich von den Fischen und sinken auf den Grund des Baches.

"Ich bin das Frühjahr", erklärt Thoß seine Arbeit. Denn in der Zuchtstation wird die steigende Temperatur im Bachlauf simuliert, damit die Forellen die Muscheln abstoßen.

Dafür musste der Forstwirt sogar einen Fischereischein machen – denn Muscheln gelten rechtlich als Fischereiobjekte.