Vom Speisesaal zum Jugendtreff: Großer Bahnhof für Meißens neue "Arche"

Meißen - Die alte Gaststätte "Saxonia" im Bahnhof Meißen hat jetzt junge Gäste. Das Kinder- und Jugendhaus "Die Arche" eröffnete einen neuen Treff für Jugendliche – mit prominenter Unterstützung aus Dresden . MDR-Star Uta Bresan (61), Schlagersängerin Linda Jung (28) und "Alberthafen"-Wirt Thomas Kian-Zenker (43) überreichten eine Spende von über 11.000 Euro!

Feierliche Eröffnung mit Arche-Chef Marcel Bretschneider (42, v.l.), Mitarbeiterin Julia Schenk (29), OB Markus Renner (46), Arche-Gründer Bernd Siggelkow (62) sowie Anna Ranneberg (33) und Steve Engel (39) von der Deutschen Bahn. © Eric Münch

Zur Eröffnung reiste sogar "Arche"-Gründer Bernd Siggelkow (62) aus Berlin an. Der Pastor rief 1995 das Christliche Kinder- und Jugendwerk "Die Arche" ins Leben. Heute ist die Initiative an 34 Standorten in Deutschland, Polen und der Schweiz tätig.

"In der Arche lassen wir kein Kind allein. Wir behandeln sie wie Könige und Königinnen, und das sollte überall in unserem Land so sein", fordert Siggelkow.

Die Angebote des "Jugendbahnhofs" richten sich an Teenager ab 14 Jahren. "Der Bedarf ist groß", weiß der Meißner Arche-Chef Marcel Bretschneider (42).

Im bestehenden Haus auf der August-Bebel-Straße werden täglich bis zu 85 Kinder aus benachteiligten Familien betreut – "doch Jugendliche brauchen einen eigenen Treffpunkt", so Projektleiter Samuel Meinert (26).

Der "Jugendbahnhof" ist an vier Tagen pro Woche geöffnet. Vor Ort sind drei Mitarbeiter, die sich zwei Vollzeitstellen teilen.