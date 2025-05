Vorm ersten Arbeitstag: Nazi-Ärger für neuen Landrat

Freiberg - Sven Krüger (51, parteilos) startete am Dienstag offiziell als neuer Landrat von Mittelsachsen in seine erste volle Arbeitswoche. Der 1. Beigeordnete des Landkreises, Lothar Beier (CDU), überreichte dem Ex-OB von Freiberg am Morgen symbolisch einen Staffelstab.