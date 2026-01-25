1.201
Vorsicht, Glatteis in Sachsen: Hier kann es ab Sonntagabend rutschig werden
Görlitz - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagabend vor Glatteis in Ostsachsen.
Für den Landkreis Görlitz sowie für weite Teile des Landkreises Bautzen gilt ab 18 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis.
Zwischen sonntagabends (18 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (4 Uhr) besteht dort aufgrund von gefrierendem Regen bei Temperaturen um die null Grad eine hohe Rutschgefahr.
In Dresden gilt derweil bis zum Montagmorgen (6 Uhr) eine amtliche Warnung vor markanter Glätte.
Für den Regen ist dabei ein Tiefdruckgebiet aus Tschechien verantwortlich, dass in der Nacht auf Montag mit feuchter Luft über Sachsen zieht.
