Vorsicht, Glatteis in Sachsen: Hier kann es ab Sonntagabend rutschig werden

Von Malte Kurtz

Görlitz - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagabend vor Glatteis in Ostsachsen.

In Ostsachsen können die Straßen ab Sonntagabend spiegelglatt werden. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Für den Landkreis Görlitz sowie für weite Teile des Landkreises Bautzen gilt ab 18 Uhr eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis.

Zwischen sonntagabends (18 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (4 Uhr) besteht dort aufgrund von gefrierendem Regen bei Temperaturen um die null Grad eine hohe Rutschgefahr.

In Dresden gilt derweil bis zum Montagmorgen (6 Uhr) eine amtliche Warnung vor markanter Glätte.

In den rot markierten Gebieten warnt der DWD vor Glatteis.
In den rot markierten Gebieten warnt der DWD vor Glatteis.  © Screenshot/DWD
Für den Regen ist dabei ein Tiefdruckgebiet aus Tschechien verantwortlich, dass in der Nacht auf Montag mit feuchter Luft über Sachsen zieht.

