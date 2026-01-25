Erinnerung an Sachsens vergessene Katastrophe: 57 Tote nach Bergbau-Explosion
Oelsnitz/E. - Der 24. Januar 1921 zählt zu den dunkelsten Stunden des Bergbaus in Sachsen. 200 Bergleute waren an jenem Montag zur Frühschicht in den Friedensschacht in Oelsnitz im Erzgebirge eingefahren. Doch etliche Kumpel sahen die Sonne nie wieder.
Einmal im Jahr versammeln sich Bergleute und Traditionsvereine auf dem Friedhof der Erzgebirgsstadt Oelsnitz, die gern mit ihrer Namensschwester im Vogtland verwechselt wird. Zum 105. Jahrestag der Grubenkatastrophe von 1921 wurde am Samstag der 57 Toten gedacht.
"Bedenkt man, wie viele der Opfer noch glücklich aus den Schützengräben des Krieges oder aus langer Gefangenschaft heimgekehrt waren, begreift man das Unglück als umso schwerwiegender", erläutert Heino Neuber (48), Vorsitzender der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers.
Auch sein Urgroßonkel kam damals ums Leben. An jenem Wintermorgen hatte sich unter Tage Grubengas entzündet und so die Explosion ausgelöst.
In den Abbauen habe wegen des austretenden Gases kontinuierlich Frischluft zugeführt werden müssen, erklärt Neuber. Doch der Ventilator sei bei Schichtbeginn außer Betrieb gewesen. Deshalb hatte sich hochexplosives Methan-Luft-Gemisch angesammelt.
38 Bergleute starben direkt durch die Explosion, 19 weitere infolge ihrer Verletzungen
Wie es sich genau entzündete, konnte nie ganz geklärt werden. Am wahrscheinlichsten sei, dass ein Hauer versucht habe, seine Benzin-Sicherheitslampe zu reinigen und es beim Öffnen dieser zur Explosion kam, vermutet Neuber.
Den Rettern habe sich ein Bild des Grauens geboten. Zwischen etlichen Toten seien Verletzte in der Dunkelheit umhergeirrt.
Durch die Druckwelle umgeworfene Hunte und deformierte Gleise hätten die Wege unter Tage versperrt, wie Zeugen damals berichteten. 38 Bergleute starben direkt durch die Explosion, 19 weitere infolge ihrer schweren Verletzungen.
Laut Neuber wurden als Folge des Grubenunglücks Sicherheitsvorschriften verschärft. So waren Benzin-Sicherheitslampen fortan nur noch bestimmten Fachleuten vorbehalten, die Mannschaften wurden mit elektrischen Lampen ausgerüstet. "Zudem hatte man Ventilatoren an Orten mit Neigung zu Grubengasaustritten ständig in Gang zu halten."
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa