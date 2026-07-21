Waffennarr an Sachsen-Grenze gestoppt
399 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Zittau - Diese Protzerei wird einen Tschechen (21) wohl teuer zu stehen kommen.
Gegen 5.10 Uhr kontrollierte die Polizei den BMW, der bei Zittau über die polnische Grenze einreiste.
Die Beamten staunten: Im Fahrzeug fanden sie eine nicht zugelassene Luftdruck-Maschinenpistole, ein verbotenes Springmesser, einen Teleskopschlagstock, einen Bajonett-Gewehraufsatz sowie weitere Messer.
Bislang war der Mann noch nie polizeilich aufgefallen, gab an, dass er das Waffenarsenal nur mal seinem Onkel zeigen wollte.
Stattdessen landete es in der Asservatenkammer und der junge Mann bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Titelfoto: Bundespolizei