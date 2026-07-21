Waffennarr an Sachsen-Grenze gestoppt

Zittau - Diese Protzerei wird einen Tschechen (21) wohl teuer zu stehen kommen.

Diese Waffen fand die Bundespolizei im BMW eines Tschechen (21). © Bundespolizei

Gegen 5.10 Uhr kontrollierte die Polizei den BMW, der bei Zittau über die polnische Grenze einreiste.

Die Beamten staunten: Im Fahrzeug fanden sie eine nicht zugelassene Luftdruck-Maschinenpistole, ein verbotenes Springmesser, einen Teleskopschlagstock, einen Bajonett-Gewehraufsatz sowie weitere Messer.

Bislang war der Mann noch nie polizeilich aufgefallen, gab an, dass er das Waffenarsenal nur mal seinem Onkel zeigen wollte.