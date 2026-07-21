Brandruine stürzt teilweise ein: Bundesstraße gesperrt

Frankenberg - Dramatischer Feuerwehreinsatz in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen ): Am Dienstagabend sind Teile einer Brandruine auf die B180 gestürzt. Die Straße ist gesperrt.

Das Haus an der B180 in Frankenberg steht seit einem Brand leer und sollte bald abgerissen werden. Nun ist es teilweise eingestürzt. © Erik Hoffmann

Laut Polizei, kam es zwischen der Dr.-Bruno-Kochmann-Straße und Hohe Straße zu einem Gebäudeeinsturz. Beide Fahrtrichtungen der Bundesstraße/Altenhainer Straße gesperrt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, als Dach- und Fassadenteile auf den Fußweg stürzten.

Was ist passiert? Im Oktober 2021 brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr rettete damals acht Bewohner aus dem Haus.

Vier der Geretteten kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Chemnitzer Kriminalpolizei gab in der Folge bekannt, dass die Brandursache wohl ein technischer Defekt in der Elektrik war. Seitdem steht das Gebäude leer.

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an und sicherte die Einsturzstelle ab.