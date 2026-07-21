Brandruine stürzt teilweise ein: Bundesstraße gesperrt

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In Frankenberg ist eine Brandruine teilweise auf die B180 gestürzt. Die Bundesstraße wurde gesperrt. Das Haus sollte in wenigen Tagen abgerissen werden.

Von Victoria Winkel

Frankenberg - Dramatischer Feuerwehreinsatz in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen): Am Dienstagabend sind Teile einer Brandruine auf die B180 gestürzt. Die Straße ist gesperrt.

Das Haus an der B180 in Frankenberg steht seit einem Brand leer und sollte bald abgerissen werden. Nun ist es teilweise eingestürzt.
Das Haus an der B180 in Frankenberg steht seit einem Brand leer und sollte bald abgerissen werden. Nun ist es teilweise eingestürzt.  © Erik Hoffmann

Laut Polizei, kam es zwischen der Dr.-Bruno-Kochmann-Straße und Hohe Straße zu einem Gebäudeeinsturz. Beide Fahrtrichtungen der Bundesstraße/Altenhainer Straße gesperrt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, als Dach- und Fassadenteile auf den Fußweg stürzten.

Was ist passiert? Im Oktober 2021 brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aus. Die Feuerwehr rettete damals acht Bewohner aus dem Haus.

Vier der Geretteten kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Chemnitzer Kriminalpolizei gab in der Folge bekannt, dass die Brandursache wohl ein technischer Defekt in der Elektrik war. Seitdem steht das Gebäude leer.

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Am Donnerstag rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an und sicherte die Einsturzstelle ab.

Laut einem Reporter vor Ort sollte die Brandruine in wenigen Tagen abgerissen werden. Genehmigungen lägen dafür vor.

Wie lang die Sperrung der Bundesstraße andauern wird, ist noch unklar.

Titelfoto: Erik Hoffmann

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