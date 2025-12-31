 563

Warum stehen Sachsens Frauenhäuser auf der Kippe?

Träger aus den Bereichen Gewaltschutz und Gleichstellung im Freistaat müssen bangen.

Von Thomas Staudt

Dresden - Sachsens Frauenhäuser auf der Kippe: Träger aus den Bereichen Gewaltschutz und Gleichstellung im Freistaat haben bisher vom Sozialministerium noch keine Förderzusagen erhalten, obwohl ihre Anträge grundsätzlich positiv beschieden wurden.

Kein Geld, keine Zusagen: Der Jahresanfang wird für Sachsens Frauenhäuser eine dunkle Zeit.  © Peter Steffen/dpa

Das kritisiert die Landtagsabgeordnete und Ex-Gleichstellungsministerin Katja Meier (46, Grüne).

Die Folge sei eine akute Finanzierungslücke, die die Einrichtungen vor existenzielle Herausforderungen stelle.

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte das Ministerium den Sachverhalt. Grund sei der laufende Doppelhaushalt.

Der ermögliche nur begrenzte Zahlungszusagen. Die Träger könnten allerdings damit rechnen, dass die finanziellen Mittel im Laufe des Januars zur Verfügung stehen.

