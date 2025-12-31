Innenminister überzeugt: Ausreisezentrum sorgt für mehr freiwillige Heimkehrer

Dresden - Engmaschige Kontrollen, intensive Beratung und ein klares Ziel: Sachsens neues Landesausreisezentrum (LAZ) soll Rückführungen abgelehnter Migranten beschleunigen.

Daumen hoch - Innenminister Armin Schuster (64, CDU) sieht einen ersten positiven Effekt seines Ausreisezentrums. © Thomas Türpe

Knapp sieben Monate nach dem Start sieht Innenminister Armin Schuster (64, CDU) einen ersten Effekt.

Das LAZ habe zu einem deutlichen Anstieg bei der freiwilligen Rückkehr ausreisepflichtiger Menschen geführt, erklärte Schuster zur Halbjahresbilanz. Bis Ende November verzeichnete Sachsen demnach 1509 freiwillige Ausreisen.

Das waren etwa 560 mehr als im gesamten Jahr 2024. Die erneut gestiegenen Zahlen der freiwilligen Ausreisen würden belegen, dass schon die Existenz der Einrichtung oder die Ankündigung einer Verlegung dorthin Wirkung auf die Betroffenen habe, sagte Schuster.

Bei dem Zentrum handelt es sich um ein Pilotprojekt, das CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten.

Die Landesdirektion nahm es am 1. Juni im ehemaligen Asylheim an der Dresdner Stauffenbergallee in Betrieb.