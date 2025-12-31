Weihnachts-Wunder für sächsisches Tierheim: "Überwältigt von der Menge"

Delitzsch - Quer über die Republik verteilt warteten viele Tierheim-Bewohner bis Weihnachten vergeblich auf neue Besitzer und ein warmes Zuhause. Zumindest mit zahlreichen Spenden konnte den Tieren aber etwas Gutes getan werden. Das Tierheim im nordsächsischen Delitzsch war ganz besonders überwältigt.

Allein die Fressnapf-XXL-Filiale im Sachsenpark Leipzig sammelte einen Riesenberg an Spenden. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Ob bei den Fressnapf-Filialen im Sachsenpark Leipzig oder an der Leipziger Straße in Delitzsch: Viele Besitzer, die ihren eigenen Haustieren zu Weihnachten überraschen wollten, dachten auch an die herrenlosen Gleichgesinnten in den Tierheimen.

"Hinter jeder einzelnen Spende steckt ein Mensch, der an unsere Tiere gedacht hat", bedankten sich die Delitzscher in mehreren Facebook-Beiträgen. "Jedem Einzelnen von euch möchten wir aus tiefstem Herzen Danke sagen. Ihr habt nicht nur Wünsche erfüllt, sondern Hoffnung, Wärme und Freude geschenkt."

Mittels eines Wunschbaumes konnten beispielsweise gezielte Wünsche wie Spezialnahrung, Kratzbretter oder Decken realisiert und an die Tierheim-Verantwortlichen übergeben werden. "Dieses Engagement zeigt eindrucksvoll, wie viel durch gemeinsames Handeln bewegt werden kann." Man sei "überwältigt von der Menge", mit der es zurück ins Tierheim ging.

Aber auch Privatpersonen kamen persönlich vorbei, was die Mitarbeiter "tief berührt und sprachlos gemacht" habe. "Unglaublich viele Geschenke voller Herzlichkeit, Kreativität und Mitgefühl" seien überreicht worden und sogar eine 400-Euro-Geldspende eines jungen Paares war darunter. "Eine Geste, die zeigt, wie groß Herzen sein können."