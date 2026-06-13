Wegen Brückenbauarbeiten: Wieder Ersatzverkehr auf MRB-Linie

Chemnitz/Dresden - Wieder Ersatzverkehr in Sachsen . Diesmal ist die MRB-Linie RE3, Hof–Zwickau– Chemnitz –Dresden, betroffen.

Auf der MRB-Linie RE3 gibt es es im Juni und Juli an einigen Tagen Schienenersatzverkehr. © Ralph Kunz

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, muss der Ersatzverkehr am 17. und 18. Juni eingerichtet werden. Schuld daran sind Brückenarbeiten zwischen Gutenfürst bei Plauen und Hof.

Davon betroffen ist die Abfahrt des RE3 am 17. Juni um 19.34 Uhr von Dresden-Neustadt und am nächsten Morgen die Abfahrt 4.04 Uhr vom Hauptbahnhof in Hof.

Bei den beiden Verbindungen fahren zwischen Hof und Plauen Oberer Bahnhof Busse statt Züge. Dazu kommt noch der bereits bestehende Schienenersatzverkehr zwischen Dresden Hauptbahnhof und Dresden-Plauen.

"Die Bushalte des SEV befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Zwischenhalte werden mit Bus bedient", so die MRB.

Während im Juni nur die einzelnen Fahrten betroffen sind, entfallen am 18. und 19. Juli ganztags alle Züge. Davor gibt es bei den Abfahrten ab 19.34 Uhr am 16. und 17. Juli ab Dresden sowie die Abfahrten um 4.02 Uhr ab Hof am 17., 20. und 21. Juli ebenfalls Schienenersatzverkehr.