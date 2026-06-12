12.06.2026 17:59 42-Jähriger nach Streit in Sachsen erschossen: Er soll der Schütze sein

Drei Tatverdächtige wurden nach einem Tötungsdelikt in Strehlen im nahegelegenen Riesa von Spezialeinheiten festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Von Jakob Anders Steffi Suhr und Erik Töpfer Strehla/Riesa - Die Kleinstadt Strehla im Landkreis Meißen steht unter Schock: Am Donnerstagabend fielen mehrere Schüsse vor einem Vierseitenhof an der Riesaer Straße. Für Andre H. (†42) kam jede Hilfe zu spät. Drei Tatverdächtige wurden wenig später im nahegelegenen Riesa von Spezialeinheiten festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft.

Alexander S. (41) soll der mutmaßliche Schütze sein. © privat Anwohner alarmierten die Polizei gegen 21 Uhr. Rettungskräfte fanden Andre mit Schusswunden in der Brust - "tödlich verletzt", wie Polizeisprecher Marko Laske (52) bestätigte. Sofort wurde ein Großeinsatz eingeleitet. Mithilfe eines Hubschraubers konnten die Ermittler keine zehn Minuten später drei Tatverdächtige in der Uthmannstraße in Riesa festnehmen. Das Opfer war eines von insgesamt zehn Kindern einer einschlägig bekannten Familie im beschaulichen Strehla (3600 Einwohner). TAG24-Recherchen zufolge sollen einige Verwandte Kleinkriminelle sein, mit Verbindungen ins Drogenmilieu. Sachsen Fiese Giftspinne breitet sich in Sachsen aus Bislang traurigster Höhepunkt: Andres Bruder Dirk versuchte im August 2007, einen Polizisten mit seiner Dienstwaffe zu erschießen. Das Dresdner Landgericht verurteilte ihn zu zehn Jahren Haft.

Vor diesem Mehrfamilienhaus in Strehla eskalierte der Streit, und Andre H. (42) verlor sein Leben. © Norbert Neumann

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