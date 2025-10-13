Wegen Wander-App? Touristin verirrt sich am Papststein

Königstein - Vorsicht mit den Apps im Gebirge!

Am Papststein verließ sich eine Berliner Touristin (63) zu sehr auf die App. © Robert Michael/dpa

Eine Berlinerin (63) war am Sonntagnachmittag in der Sächsischen Schweiz unterwegs, wollte am Papststein eine Tour unternehmen.

Doch am Fuße des Felsens gab die Wander-App Komoot plötzlich widersprüchliche Angaben und die Dame wusste nicht mehr wohin.

In ihrer Not alarmierte sie die Bergwacht, die die Frau wohlbehalten, aber leicht unterkühlt retten konnte.