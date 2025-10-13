4.841
Wegen Wander-App? Touristin verirrt sich am Papststein
Von Eric Hofmann und Marko Förster
Königstein - Vorsicht mit den Apps im Gebirge!
Eine Berlinerin (63) war am Sonntagnachmittag in der Sächsischen Schweiz unterwegs, wollte am Papststein eine Tour unternehmen.
Doch am Fuße des Felsens gab die Wander-App Komoot plötzlich widersprüchliche Angaben und die Dame wusste nicht mehr wohin.
In ihrer Not alarmierte sie die Bergwacht, die die Frau wohlbehalten, aber leicht unterkühlt retten konnte.
Nach kurzer Versorgung brachten sie die Frau zur nächsten Haltestelle, wo es mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück in die Unterkunft ging.
Titelfoto: Robert Michael/dpa