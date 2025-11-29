100 Filialen bald dicht? Große Unterwäsche-Firma vor dem Aus

Rötha - Die Unterwäsche-Kette "Herzog & Bräuer" aus dem sächsischen Rötha hat erneut einen Insolvenzantrag gestellt.

Ob und wie lange es "Herzog & Bräuer" noch gibt, ist unklar. © IMAGO/Rust

Man habe beim Amtsgericht Leipzig Insolvenz angemeldet, so das Portal "TextilWirtschaft".

Betroffen seien dem Bericht nach knapp 100 Geschäfte, in denen etwa 400 Beschäftigte tätig sind.

Einem Bild-Bericht zufolge war "Herzog & Bräuer" schon 2020 in ein Eigenverwaltungsverfahren gegangen, da die Corona-Pandemie dem Unternehmen viel Umsatz gekostet habe.