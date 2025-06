Weil die "Babyboomer" ausfallen: Sachsen sucht neue Blutspender

In Sachsen wird dringend Blutspender-Nachwuchs gebraucht, weil die geburtenstarken Jahrgänge alters- und krankheitsbedingt ausfallen. © Thomas Türpe

Das Rote Kreuz ruft die Sachsen auf, vor den Ferien noch einmal Blut zu spenden. "Aus den letzten Jahren wissen wir, dass es in den Sommermonaten eng mit den Konserven werden kann", sagt Kerstin Schweiger (60) vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost.

Derzeit sei die Lage noch stabil. Doch das könne sich schnell ändern, da etwa die Konserven aus Blutplättchen nur kurz haltbar seien und dadurch ständig erneuert werden müssten.

Wie auch in anderen Bundesländern fehlt in Sachsen bei den Blutspendern der Nachwuchs. Im Schnitt sind die Spender hierzulande 50 Jahre alt. Die sehr geburtenstarken Jahrgänge - die Babyboomer - würden nach und nach aus gesundheitlichen Gründen ausfallen, so Schweiger.