Weinbauerin Izelle flog Tausende Kilometer, um Kellermeisterin in Meißen zu werden

Weinbauerin Izelle Swanepoel aus Südafrika wollte neue Welten entdecken - und ist nun die neue Kellermeisterin in der noch jungen "Weinwerkstatt Meissen".

Von Katrin Koch

Meißen - Über den "Umweg" USA, Franken und Nordzypern ist Izelle Swanepoel (35) von Südafrika nach Meißen gekommen. Die studierte Weinbauerin wollte neue Welten entdecken - und ist die neue Kellermeisterin in der noch jungen "Weinwerkstatt Meissen". Das Elbtal ist die Werkbank und Izelles Reich der ehemalige Weinkeller von Winzer Georg Prinz zur Lippe in Zadel.

Den "Schieler" (r.) hat Izelle Swanepoel (35) erst in Sachsen für sich entdeckt.
Den "Schieler" (r.) hat Izelle Swanepoel (35) erst in Sachsen für sich entdeckt.  © Foto Koch

"Ich bin 2018 das erste Mal nach Deutschland gekommen. Das war klimatisch ein perfektes Jahr und ich dachte: Weinbau ist easy in Deutschland", schmunzelt Izelle. 2019 belehrte sie eines Besseren.

In dem Jahr, in dem sie in Südafrika ihre Koffer packte und nach Franken zog, gründete Baumschulen-Inhaber Reinhold Zieger die "Weinwerkstatt Meissen".

Aus anfänglichen zehn Hektar Rebfläche wurden bis heute 45 Hektar - und die Weinwerkstatt zum viertgrößten Weingut Sachsens, mit rund 200.000 Flaschen Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Scheurebe & Co. pro Jahr.

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"Hier habe ich den Schieler kennen und schätzen gelernt", schwärmt Izelle vom sächsischen Verkaufsschlager.

Wo früher Winzer Prinz zur Lippe in Zadel seine Weine reifen ließ, arbeitet seit 2018 die Weinwerkstatt Meissen.
Wo früher Winzer Prinz zur Lippe in Zadel seine Weine reifen ließ, arbeitet seit 2018 die Weinwerkstatt Meissen.  © Foto Koch
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Trauben für Gründerzeit-Linie werden per Hand gelesen

Die Masse der Weine wird in modernen Stahltanks ausgebaut.
Die Masse der Weine wird in modernen Stahltanks ausgebaut.  © Foto Koch

Bis ihr erster "eigener" Wein in die Flasche kommt, wird noch ein Jahr vergehen. Schon im April werden dagegen die Weine der "Gründerzeit"-Linie (um 15 Euro) abgefüllt.

"Die Trauben dafür werden bei uns per Hand gelesen", erklärt Sommelier Alexander Karl (50). Die normalen Weine (um 10 Euro) werden maschinell geerntet.

"In welche Richtung ich die Weine in Zukunft ausbauen möchte, kann ich heute noch nicht sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab", sagt Izelle.

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Wie die aktuellen Weine schmecken, kann am 18./19. April (von 11 bis 18 Uhr, Eintritt: 20 Euro) bei der Dresdner Weinmesse "Baden-Württemberg Classics" verkostet werden. Die "Weinwerkstatt Meissen" ist als Gast mit vor Ort.

Die Weinwerkstatt bewirtschaftet insgesamt 45 Hektar Rebfläche, etwa im Spaargebirge.
Die Weinwerkstatt bewirtschaftet insgesamt 45 Hektar Rebfläche, etwa im Spaargebirge.  © imago/Hanke
Der Ausbau im Fass ist eine Seltenheit und für die Kellermeisterin eine schöne Herausforderung.
Der Ausbau im Fass ist eine Seltenheit und für die Kellermeisterin eine schöne Herausforderung.  © Foto Koch

Die "Gründerzeit"-Linie wird außerdem in den Restaurants "Alte Meister", in der "Felsenbirne" in Pirna und im "Speisewerk" in der Gläsernen Manufaktur ausgeschenkt. Die preiswerte Linie gibt es bei Kaufland, Edeka und Rewe.

Titelfoto: Bildmontage: Foto Koch

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