Weinbauerin Izelle flog Tausende Kilometer, um Kellermeisterin in Meißen zu werden

Meißen - Über den "Umweg" USA, Franken und Nordzypern ist Izelle Swanepoel (35) von Südafrika nach Meißen gekommen. Die studierte Weinbauerin wollte neue Welten entdecken - und ist die neue Kellermeisterin in der noch jungen "Weinwerkstatt Meissen". Das Elbtal ist die Werkbank und Izelles Reich der ehemalige Weinkeller von Winzer Georg Prinz zur Lippe in Zadel.

Den "Schieler" (r.) hat Izelle Swanepoel (35) erst in Sachsen für sich entdeckt. © Foto Koch

"Ich bin 2018 das erste Mal nach Deutschland gekommen. Das war klimatisch ein perfektes Jahr und ich dachte: Weinbau ist easy in Deutschland", schmunzelt Izelle. 2019 belehrte sie eines Besseren.

In dem Jahr, in dem sie in Südafrika ihre Koffer packte und nach Franken zog, gründete Baumschulen-Inhaber Reinhold Zieger die "Weinwerkstatt Meissen".

Aus anfänglichen zehn Hektar Rebfläche wurden bis heute 45 Hektar - und die Weinwerkstatt zum viertgrößten Weingut Sachsens, mit rund 200.000 Flaschen Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Scheurebe & Co. pro Jahr.

"Hier habe ich den Schieler kennen und schätzen gelernt", schwärmt Izelle vom sächsischen Verkaufsschlager.