Weniger Unterrichtsausfall an Schulen, doch es gibt einen Haken

Dresden - Endlich, die Trendwende! An Sachsens Schulen fällt weniger Unterricht aus. Im ersten Schulhalbjahr 2025/2026 sank der planmäßige Ausfall um 10,8 Prozent. Die Bilanz der einzelnen Schultypen fällt allerdings gemischt aus.

Bildungsminister Conrad Clemens (43, CDU) freut sich, dass die Unterrichtsausfallzahlen zurückgegangen sind. © Thomas Türpe

"Zum ersten Mal seit 10 Jahren sinkt der Unterrichtsausfall. Sachsenweit ging der planmäßige Ausfall im ersten Schulhalbjahr um 10,8 Prozent zurück, an den Oberschulen sogar um 26,3 Prozent. Wir sind noch nicht am Ziel, aber die Maßnahmen der letzten Jahre wirken. Ich danke allen Lehrkräften, die mit viel Herzblut dafür arbeiten, dass Sachsens Schülerinnen und Schüler die bestmögliche Bildung erhalten", freut sich Kultusminister Conrad Clemens (43, CDU).

Die Statistik zum Unterrichtsausfall im 1. Schulhalbjahr zeigt, dass in dem Zeitraum planmäßig (zum Beispiel, weil Lehrer fehlen) 3,3 Prozent der Unterrichtsstunden nicht gegeben wurden. Zum Vergleich: im 1. Halbjahr 2024/25 waren es 3,7 Prozent.

Die deutlichste Verbesserung der Unterrichtsversorgung gab es in den Oberschulen (von 8 Prozent auf 5,9 Prozent).