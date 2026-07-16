16.07.2026 12:01 Wenn Du Lust auf schöne Höfe und Gärten hast, solltest Du dieses Event nicht verpassen!

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In Königsbrück öffnen am 9. August (ab 10 Uhr) elf Höfe und Gärten ihre Türen.

Von Katrin Koch

Königsbrück (Landkreis Bautzen) - In Königsbrück öffnen am 9. August (ab 10 Uhr) elf Höfe und Gärten ihre Türen - angestoßen durch die "Initiative lebendiges Königsbrück". In und um Königsbrück können am 9. August zahlreiche Höfe und Gärten bestaunt werden. (Symbolfoto) © 123RF/halcon2 Die Vielfalt reicht dabei von der Schnittblumenwiese bis zum Gewächshaus, von Kaffee und Kuchen unterm Weindach oder unter Baumkronen, vom Papierblumenbasteln bis hin zum Kunsthof. Mit dabei sind unter anderem der Alpakagarten von Jörg Fiedler oder auch der Garten an der Alten Brennerei. Familie Reppe lädt zur Landpartie zum Storchenhof Gottschdorf. Alle Informationen zu Teilnehmern, Öffnungszeiten und Aktionen postet die Initiative auf ihrem gleichnamigen Facebook-Account.

Titelfoto: 123RF/halcon2