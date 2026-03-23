Wer hat eine Idee? Motto für Tag der Sachsen 2027 gesucht

Plauen - Die Spitzenstadt drückt beim "Tag der Sachsen" 2027 (TdS) aufs Tempo: Mehr als ein Jahr vor Sachsens größtem Volks- und Vereinsfest steht das neue Logo. Gleichzeitig startet die Suche nach dem passenden Motto.

Plauen ist 2027 Gastgeber für den Tag der Sachsen. © IMAGO/Wolfgang Schmidt

OB Steffen Zenner (56, CDU) und das TdS-Team stellten am Montag das neue Erscheinungsbild für die Landes-Sause vor, die vom 18. bis 20. Juni 2027 in Plauen steigt.

Auffällig: Statt der bisherigen Sachsen-Silhouette setzt Plauen (Vogtlandkreis) auf ein Spitzenmuster, dazu kommen Stadtname und Datum. "Uns war es wichtig, das Plauener Spitzenfest als Teil des Tages der Sachsen auch in das Logo zu integrieren und visuell miteinander zu verknüpfen", so das Stadtoberhaupt.

Genau diese Verbindung der beiden gleichzeitig stattfindenden Feste soll nun zum Markenzeichen des Großereignisses werden.

30 Jahre nach dem letzten "Tag der Sachsen" in Plauen 1997 will die Stadt wieder landesweit glänzen. Diesmal sollen die Plauener von Anfang an mitziehen. Deshalb läuft parallel zur Logo-Präsentation nun die Suche nach einem Motto.