11.06.2025 14:11 Wer macht so was? Vandalen wüten heftig in sächsischer Kreisstadt

Am Marienpark in Delitzsch beschädigten Vandalen an einer Hangmauer rund 70 Abdeckplatten.

Von Anke Brod Delitzsch - Große Aufregung in der Großen Kreisstadt Delitzsch (Nordsachsen): Am Marienpark beschädigten Vandalen an einer Hangmauer rund 70 Abdeckplatten! Jetzt fahndet die Polizei fieberhaft nach den Tätern. Alles in Kürze Vandalen beschädigen Hangmauer im Marienpark in Delitzsch

Rund 70 Abdeckplatten wurden abgetreten oder zerbrochen

Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden

Polizei fahndet nach den Tätern

"Sie wurden abgetreten oder zerbrochen, entstanden ist ein Schaden von rund 20.000 Euro", ärgert sich die Stadtverwaltung nun gewaltig. Die Wiederherstellung der Mauer koste eine enorme Summe. "Geld, das im städtischen Haushalt nicht eingeplant ist und das wir dringend für andere Investitionen benötigen", empörte sich Oberbürgermeister Dr. Manfred Wilde (62).

Auch Schachtabdeckungen von Straßeneinläufen hatten bis dato Unbekannte Mitte Mai in dieser Ecke entfernt: potenziell lebensbedrohlich für Rad- und Kradfahrer sowie Fußgänger! Was die fiese Angelegenheit noch schlimmer macht: Gerade erst vor einem halben Jahr war der Marienpark mit Wegen und neuem Mobiliar aufgehübscht worden! Wer hat die Tat beobachtet oder hat Infos zu den Tätern? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Delitzsch unter der Telefonnummer 0342022660 entgegen.

