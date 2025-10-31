Werden in Sachsen die Grünphasen für Fußgänger verlängert?

In Sachsen sollen die Grünphasen für Fußgänger bleiben. © Robert Michael/dpa

"Eine Verlängerung der Umlaufzeit an Ampelkreuzungen führt praktisch zu einer Verschlechterung der Qualität für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fußgänger, da diese zunächst länger auf die Freigabe warten müssen", teilte das für Verkehr zuständige Infrastrukturministerium auf Anfrage mit.

Dabei sinke die Akzeptanz des Rotsignals mit zunehmender Wartezeit.

"Somit wäre neben der Qualitätseinbuße für alle Verkehrsteilnehmer auch eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit zu erwarten", argumentierte das Ministerium. Im Einzelfall seien andere Programmierungen der Grünzeit möglich.

Allerdings habe das die besagten Auswirkungen auf die Wartezeiten insgesamt und damit auch auf die Durchlässigkeit für den gesamten Verkehr. Eine generelle Verlängerung der Grünphasen für Fußgänger wäre nicht sinnvoll, hieß es.

Das Ministerium verwies auf Tests in Deutschland, bei denen Kameras registrieren, ob sich noch Fußgänger auf dem Überweg befinden und die Grünzeit deshalb verlängert wird. "Dabei sind jedoch noch praktische und rechtliche Fragen zu klären und ein künftiger Einsatz ist deshalb aktuell nicht absehbar", hieß es abschließend.