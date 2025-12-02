Winterharter Job: Gartenbauer lebt und arbeitet unter Palmen

Wilsdruff - Palmen können auch in Sachsen wachsen! Möglich macht dies nicht nur die Klimaerwärmung, sondern vor allem Martin Jentzsch (38) aus Wilsdruff. Auf einem ehemaligen LPG-Gelände zieht der studierte Gartenbauer winterharte Palmen, die bis zu minus 18 Grad Frost aushalten.

Vor drei Jahren gründete der Gartenbauer sein Unternehmen "Sachsenpalmen". © Norbert Neumann

"Schon seit meinem Studium in Pillnitz habe ich Palmen selbst gezogen", sagt Jentzsch. Die Liebe zum exotischen Grün keimte lange - erst vor drei Jahren gründete er seine Firma "Sachsenpalmen". In der Hauptsache sind das Hanf- und Zwergpalmen, aber auch Fieder- und Geleepalmen.

"Ich ziehe die Pflanzen selbst aus den Samen und mache sie von Anfang an mit unseren klimatischen Bedingungen vertraut. Alle Palmen sind von klein auf an Wind, Wetter und Frost gewöhnt. So entwickeln sie ein durchdrungenes Wurzelwerk und eine natürliche Widerstandskraft."

Zusammen mit einer klugen Sortenauswahl ist das sein Erfolgsrezept. Ob im Freiland oder in seinen drei kalten Hallen - dicht an dicht drängen sich die Pflanzen zu einem Palmenwald.

Von 20 Zentimeter großen Einjährigen bis zu seinem Prunkstück: "Eine rund 150 Jahre alte Chilenische Honigpalme, die ich mal aus Spanien mitgebracht habe." Wer sie haben möchte, muss gute 10.000 Euro hinblättern, zuzüglich Transportkosten.