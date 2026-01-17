Spannende Winter-Aktion: Königstein lässt die Festung glühen

Königstein (Sachsen) - Winterzauber hoch über der Elbe: Alle Jahre wieder verwandelt sich die Festung Königstein in ein echtes Wintermärchen. Mit einer besonderen Fotoaktion und stimmungsvollen Entdeckertouren lädt die Bergfestung im Januar dazu ein, Geschichte, Atmosphäre und Gänsehautmomente zu erleben.

Auch im Januar bleibt die Festung ein beliebtes Ausflugsziel. © picture alliance/dpa

Ein Highlight für Hobbyfotografen ist die "Foto-Fun-Aktion" diesen Sonntag. Von 11 bis 15 Uhr öffnet die Garnisonkirche ihre Türen - das älteste Baudenkmal auf dem Königstein.

Die Kirche stammt aus dem frühen 13. Jahrhundert, als die Festung noch zum Königreich Böhmen gehörte, und beeindruckt mit seltenen romanischen Wandmalereien im Chorraum sowie einer kunstvoll restaurierten Kassettendecke aus dem 17. Jahrhundert.

"Gerade im Winter entfaltet die Kirche eine ganz besondere Stimmung - das gedämpfte Licht und die historische Bausubstanz sorgen für einzigartige Motive", heißt es aus der Festung.