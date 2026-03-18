Wirklich gute Zeiten: Winnetous Schwester bei den Karl-May-Festspielen
Radebeul - Die Karl-May-Festspiele stehen in diesem Jahr unter weiblicher Schirmherrschaft. Schauspielerin Nadine Menz (35) hat voller Freude das Amt übernommen.
Die Bonnerin ist aus TV-Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter uns" oder "Verbotene Liebe" bekannt. Für das Ehrenamt prädestiniert aber hat sie ihre Rolle als Nscho-tschi - Menz spielte Winnetous Schwester 2023 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.
"Die Geschichten von Karl May begeistern seit Generationen Menschen jeden Alters. Sie entführen uns in ferne Welten und erzählen zugleich von etwas sehr Nahem und Vertrautem: von Freundschaft über Grenzen hinweg, von Vertrauen, von Mut, von der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit", schwärmt Nadine Menz.
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"Gerade darin liegt für mich ihre zeitlose Kraft. Die Karl-May-Festtage hier in Radebeul stehen für Gemeinschaft, für Fantasie, für lebendiges Theater unter freiem Himmel. Sie bringen Menschen zusammen und erinnern uns daran, wie verbindend Geschichten sein können."
Die 33. Karl-May-Festage unter dem Motto "Fest im Sattel" finden vom 15. bis 17. Mai statt. Infos: radebeul.de
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/BREUEL-BILD, imago images / Arvid Müller