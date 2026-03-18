Wirklich gute Zeiten: Winnetous Schwester bei den Karl-May-Festspielen

Radebeul - Die Karl-May-Festspiele stehen in diesem Jahr unter weiblicher Schirmherrschaft. Schauspielerin Nadine Menz (35) hat voller Freude das Amt übernommen.

Nadine Menz (35) als Winnetous Schwester Nscho-tschi in Bad Segeberg. © IMAGO/BREUEL-BILD

Die Bonnerin ist aus TV-Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter uns" oder "Verbotene Liebe" bekannt. Für das Ehrenamt prädestiniert aber hat sie ihre Rolle als Nscho-tschi - Menz spielte Winnetous Schwester 2023 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.

"Die Geschichten von Karl May begeistern seit Generationen Menschen jeden Alters. Sie entführen uns in ferne Welten und erzählen zugleich von etwas sehr Nahem und Vertrautem: von Freundschaft über Grenzen hinweg, von Vertrauen, von Mut, von der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit", schwärmt Nadine Menz.