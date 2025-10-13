Besitzer entsetzt: Wölfe reißen Wasserbüffel-Baby in Sachsen

Sebnitz - Schafe traf es schon öfter, doch diesmal wurde zum ersten Mal in Sachsen ein junger Wasserbüffel zur Beute von Wölfen. Dabei war das Kalb noch so frisch, dass es noch nicht mal einen Namen hatte.

Das keine 24 Stunden alte Kalb überlebte die Attacke nicht. © Marko Förster

Plötzlich war es mit der Nachtruhe am Samstagmorgen in Rückersdorf (bei Neustadt/Sachsen) vorbei: "4.15 Uhr wurden wir angerufen, dass unsere Büffel im Dorf stehen", sagt Lucien Friedemann (40) TAG24.

"Da sind wir raus, um sie wieder einzufangen." Doch schnell war auch der Grund des Ausbruchs klar: "Auf der Weide haben wir das Kalb gefunden. Es hatte einen Biss im Hals und war ausgeweidet. In der Ferne haben wir noch drei Wölfe gesehen, die wollten wohl nochmal ran."



Den bitteren Verdacht bestätigte wenig später auch ein Gutachter der Fachstelle Wolf. Friedemann hatte vor einiger Zeit Wasserbüffel als Hobby angeschafft, da es im Landwirtschaftsbetrieb seiner Freundin einige nasse Flächen gibt.