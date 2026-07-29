Wurden sie falsch gefüttert? Rätselhafte Todes-Serie in sächsischem Tiergehege

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Im Glauchauer Tiergehege sind Schafe verendet. Vermutlich wurden die Tiere von Besuchern gefüttert. Das ist nicht das einzige Problem, womit die Anlage kämpft.

Von Linus Tresselt

Glauchau - Vier Kamerun-Schafe sind im Glauchauer (Landkreis Zwickau) Tiergehege verendet. Eine genaue Todesursache wurde nicht festgestellt. Kein Einzelfall: Auch pathologische Untersuchungen bei früher verendeten Tieren, wie Eseln und Ziegen, brachten keine eindeutigen Ergebnisse. Der Verein "Haus- und Nutztierverein Glauchau" sieht das Füttern durch Besucher als mögliche Ursache.

Vereins-Chef Günter Weise (71) zeigt auf ein Hinweisschild, das Besuchern das Füttern der Tiere untersagt.
Vereins-Chef Günter Weise (71) zeigt auf ein Hinweisschild, das Besuchern das Füttern der Tiere untersagt.  © Kristin Schmidt

"Die Leute werfen Essen über den Zaun, das die Tiere nicht vertragen", sagt Vereinsvorsitzender Günter Weise (71). Trotz Schildern werde das Fütterungsverbot häufig missachtet.

"Ich habe dort gestanden. Besucher haben mit ihren Enkelkindern Gras in das Hasengehege gereicht", berichtet Weise. Jährlich würden Tiere verenden, besonders gefährdet seien Jungtiere.

Seit 2015 betreut der Verein die 3,2 Hektar große Anlage mit rund 100 Tieren aus 18 heimischen Arten.

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Neben dem Fütterungsproblem belasten auch Geldsorgen. Trotz Unterstützung der Stadt und von Sponsoren bleibe wenig für Investitionen. "Das Geld geht für Löhne, Energie, Tierarzt, Versicherungen, Strom und alles, was dazugehört, drauf", sagt Weise.

Besucher können kostenlos und rund um die Uhr unter anderem Enten, Gänse, Minischweine, Ziegen, Schafe, Ponys und Esel beobachten.
Besucher können kostenlos und rund um die Uhr unter anderem Enten, Gänse, Minischweine, Ziegen, Schafe, Ponys und Esel beobachten.  © Kristin Schmidt
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Nicht nur vier Schafe seien gestorben. Auch bei Eseln und Ziegen habe es bereits Todesfälle gegeben.
Nicht nur vier Schafe seien gestorben. Auch bei Eseln und Ziegen habe es bereits Todesfälle gegeben.  © Kristin Schmidt
Mehrere Schilder weisen auf das Fütterungsverbot hin.
Mehrere Schilder weisen auf das Fütterungsverbot hin.  © Kristin Schmidt

Zusätzlich kämpft der Verein mit Vandalismus. Erst vor Kurzem wurden ein Zaunfeld herausgerissen sowie Bänke beschädigt. Weise wünscht sich, "dass Passanten sich ordentlich benehmen und den Vandalismus und das Füttern der Tiere unterlassen".

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (2)

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