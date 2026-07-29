Endspurt beim Hochwasserschutz an Mulde: Letzter Bauabschnitt gestartet

Döbeln - Nach rund drei Jahren ist an der Wappenhenschanlage an der Freiberger Mulde in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen ) der letzte Bauabschnitt gestartet. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

An der Wappenhenschanlage in Döbeln wird seit 2023 am Hochwasserschutz gearbeitet. (Archivbild) © LTV - John-Philipp Müller

Im finalen Bauabschnitt soll am rechten Ufer der Mulde zwischen der Brücke Schillerstraße und der Oberbrücke eine Hochwasserschutzwand entstehen. Der Stahlbeton-Hochwasserschutz wird 532 Meter lang sein.

Für die Wand werden rund 350 Mikrobohrpfähle installiert, die aus Stahl und Zementleim bestehen. "Für die Entwässerung des Hinterlandes sind drei Anlagen mit Ein- und Auslaufbauwerk geplant", so eine Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung.

Am Amselgrundbach und am Regenrückhaltebecken an der Oschatzer Straße sind im Kreuzungsbereich neue Leitungen sowie Schiebeschächte geplant. Die Fußgängerbrücke der Oberbrücke wird abgerissen und durch eine angepasste Treppe ersetzt.

Die Bauarbeiten an dem Hochwasserschutz werden etwa zwei Jahre bis 2028 dauern und rund 4,5 Millionen Euro kosten.