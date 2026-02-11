 567

Neue Berechnungen: Zinn-Abbau in Sachsen könnte weit größer ausfallen

Sachsen hat womöglich mehr Potenzial im Zinn-Bergbau als bisher angenommen. Das geht aus einer Neubewertung eines Bergbauunternehmens hervor.

Von Andreas Hummel

Gottesberg/Freiberg - Sachsen hat möglicherweise mehr Potenzial im Zinn-Bergbau als bisher angenommen. Das legt eine Neubewertung des Freiberger Bergbauunternehmens Saxore für das Projekt Gottesberg im Westerzgebirge nahe.

Blick auf den provisorischen Förderturm der Saxony Minerals &amp; Exploration AG im Luchsbachtal. Hier soll neben Zinn auch Wolfram, Flussspat und Indium abgebaut werden.
Blick auf den provisorischen Förderturm der Saxony Minerals & Exploration AG im Luchsbachtal. Hier soll neben Zinn auch Wolfram, Flussspat und Indium abgebaut werden.  © DPA

Die aktualisierte Ressourcenschätzung gehe von rund 37 Millionen Tonnen Erz mit etwa 90.900 Tonnen Zinn aus, die wirtschaftlich abgebaut werden könnten, sagte Geschäftsführer Matthias Faust. Das sei nahezu dreimal so viel wie bisher angenommen.

Für ein mögliches Comeback des Erzbergbaus im Freistaat spielt Zinn neben Lithium eine wichtige Rolle. Das Metall wird in der Elektrotechnik gebraucht, aber auch für die Produktion von Bronze und Weißblech.

So hatte das Oberbergamt im Herbst 2024 Pläne für ein neues Bergwerk in Pöhla im Erzgebirge genehmigt. Dort will die Firma Saxony Minerals & Exploration (SME) vor allem Zinn, aber auch Wolfram, Flussspat und Indium gewinnen.

Auch Saxore treibt Pläne für ein Bergwerk voran. Für die Lagerstätte in Tellerhäuser liege der sogenannte Rahmenbetriebsplan beim Oberbergamt zur Prüfung, erklärte Faust. "Wird dieser genehmigt, beginnen wir mit dem Auffahren des Bergwerkes." Realistisch sei ein Probebetrieb frühestens 2029.

Derzeit werde mit einer Jahresproduktion von 500.000 Tonnen Zinn-Erz kalkuliert. Daraus könnten etwa 2.500 Tonnen Zinn gewonnen werden.

Vor zwei Jahren erkundeten Bergleute eine Zinn-Lagerstätte im Wald bei Tellerhäuser. Das Freiberger Unternehmen Saxore plant bei Rittersgrün ein neues Zinn-Bergwerk aufzufahren.
Vor zwei Jahren erkundeten Bergleute eine Zinn-Lagerstätte im Wald bei Tellerhäuser. Das Freiberger Unternehmen Saxore plant bei Rittersgrün ein neues Zinn-Bergwerk aufzufahren.  © DPA
Den Erkundungen des Freiberger Unternehmen Saxore zufolge lagern im Erzgebirge weit größere Zinn-Vorkommen als bisher vermutet.
Den Erkundungen des Freiberger Unternehmen Saxore zufolge lagern im Erzgebirge weit größere Zinn-Vorkommen als bisher vermutet.  © DPA

Seit 2019 hält Saxore auch die Erlaubnis, in Gottesberg Bodenschätze aufzusuchen. 2021 und 2022 seien 16 Bohrungen ausgeführt worden, um die Lagerstätte genauer zu erkunden, so Faust.

Titelfoto: DPA

