Wird Isegrim in Sachsen zur Plage? Haustiere im Visier - Wolfsrisse nehmen zu

Nossen - Die Zahl der Wolfsrisse bei Nutztieren in Sachsen ist im Halbjahresvergleich gestiegen. Die Raubtiere erbeuteten vor allem Ziegen und Schafe. Aber auch Rinder, eine Gans und Katzen standen auf dem Speiseplan von "Meister Isegrim".

Wölfe lassen sich kaum irgendwo so gut fotografieren wie im Wildgehege Moritzburg. In freier Wildbahn schlagen sie vor allem im Herbst zu, wenn die Welpen hohen Nahrungsbedarf haben. © picture alliance / imageBROKER

Großer Hunger oder eine steigende Wolfspopulation? Bis zum 30. Juni registrierte die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) insgesamt 61 Wolfsrisse.

Im ersten Halbjahr 2025 waren es 14 weniger. Bei den Vorkommnissen aus diesem Jahr war in sieben Fälle die Beweislage nicht eindeutig, zwei Fälle werden noch bearbeitet und bei 16 Fällen war keine Beurteilung möglich.

Betroffen waren insgesamt 196 Beutetiere. Darunter waren, wie in den vorangegangenen Jahren auch, vor allem Schafe, aber auch Ziegen.

Darüber hinaus wurden 15 Rinder und 33-mal Damwild, das in Gehegen gehalten wurde - mutmaßlich, teilweise sicher -, von Wölfen gerissen.