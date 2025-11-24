Zahl stark gestiegen: Mehr häusliche Gewalt in Sachsen

Dresden - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen rund 10.200 Fälle von häuslicher Gewalt von der Polizei angezeigt worden - im Schnitt fast 28 Fälle pro Tag!

Die Zahl der bekanntgeworden Fälle von häuslicher Gewalt ist stark gestiegen. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Damit ist laut Sozialministerium die Zahl der bekannt gewordenen Fälle innerhalb von fünf Jahren um 33 Prozent gestiegen.



Die erfassten Tatbestände reichen demnach von häuslicher Gewalt über digitale Belästigung bis hin zu Vergewaltigung.

Wie viele der Betroffenen Frauen waren, gab das Ministerium zunächst nicht an, allerdings sind sie deutlich häufiger Opfer.