Zahl stark gestiegen: Mehr häusliche Gewalt in Sachsen
Von Helena Dolderer
Dresden - Im vergangenen Jahr sind in Sachsen rund 10.200 Fälle von häuslicher Gewalt von der Polizei angezeigt worden - im Schnitt fast 28 Fälle pro Tag!
Damit ist laut Sozialministerium die Zahl der bekannt gewordenen Fälle innerhalb von fünf Jahren um 33 Prozent gestiegen.
Die erfassten Tatbestände reichen demnach von häuslicher Gewalt über digitale Belästigung bis hin zu Vergewaltigung.
Wie viele der Betroffenen Frauen waren, gab das Ministerium zunächst nicht an, allerdings sind sie deutlich häufiger Opfer.
"Gewalt gegen Frauen ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches Thema. Wir alle tragen Verantwortung, Betroffene zu schützen und ihnen Unterstützung zu geben", sagte Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD).
Seit November gehören zwei neue Beratungsstellen für Betroffene sexualisierter Gewalt in Dresden und Radebeul (Kreis Meißen) zum landesweiten Hilfenetz.
