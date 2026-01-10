EU-Kritik von Kretschmer: Ex-Landrat geht auf MP los - "Herr Ahnungslos!"
Dresden/Freiberg - Ex-Landrat Dirk Neubauer (55) tobt vor Wut! Der Grund: Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) attackierte in einem Interview die EU, stellte die Klimaziele infrage. Neubauer schimpft: "Er ist ein Geisterfahrer."
In einem "ntv"-Interview schoss Sachsens Ministerpräsident gegen die EU. "Statt entschlossen auf Wettbewerbsfähigkeit zu setzen, diskutiert Brüssel über neue Verordnungen und Regulierungen", sagte Kretschmer.
Zudem stellte der CDU-Politiker die Klimaziele infrage. Diese würden die Wettbewerbsfähigkeit gefährden und zu einer Deindustrialisierung führen, so Kretschmer: "Unser Land muss sich von Regulierungen und Kostentreibern befreien."
Sein Vorschlag: Die Klimaziele nach hinten zu verschieben, um mehr Zeit für den Technologieumbau zu haben.
Sätze, die Dirk Neubauer völlig auf die Palme bringen! Der ehemalige Landrat des Landkreises Mittelsachsen veröffentliche ein Wut-Posting auf Facebook, bezeichnete den Ministerpräsidenten als "Geisterfahrer".
"Bedauerlich, wie sehr diese Fehlbesetzung in Person weiter jeden Tag Schaden anrichten darf. Klimaschutz und Energiewende sind für ihn Irrsinn und linksgrüner Mist", schimpft Neubauer.
Wahlumfrage zeigt: Sachsen setzen auf CDU und AfD-Politik
Nur an Wachstum zu denken, sei ein Fehler, sagt der Ex-Landrat. Die "Narrative", die Kretschmer schüre, würden den Erfolg der Rechtsextremen füttern, behauptet Neubauer: "Es ist hoffnungslos. Herr Ahnungslos!"
Fakt ist aber: Die harsche EU-Kritik und die Zweifel an den Klimazielen treffen in Sachsen offenbar einen Nerv. Auch die AfD steht für diese Linie, weniger EU und weniger Klimaregulierungen.
Im Freistaat kommt die vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestufte Partei aktuell auf 35 Prozent.
Die CDU, aus der zumindest aus Sachsen ebenfalls EU-kritische Töne kommen, folgt mit 29 Prozent. Damit wird deutlich: Ein großer Teil der Wähler scheint den Kurs gegen Brüssel und das Infragestellen der Klimaziele zumindest nicht abzulehnen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, 123rf/artkovalev, Robert Michael/dpa