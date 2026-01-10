EU-Kritik von Kretschmer: Ex-Landrat geht auf MP los - "Herr Ahnungslos!"

Dresden/Freiberg - Ex-Landrat Dirk Neubauer (55) tobt vor Wut! Der Grund: Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) attackierte in einem Interview die EU, stellte die Klimaziele infrage. Neubauer schimpft: "Er ist ein Geisterfahrer."

In einem Interview kritisiert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) die Regulierungen der EU, stellt zudem die Klimaziele infrage. © Robert Michael/dpa

In einem "ntv"-Interview schoss Sachsens Ministerpräsident gegen die EU. "Statt entschlossen auf Wettbewerbsfähigkeit zu setzen, diskutiert Brüssel über neue Verordnungen und Regulierungen", sagte Kretschmer.

Zudem stellte der CDU-Politiker die Klimaziele infrage. Diese würden die Wettbewerbsfähigkeit gefährden und zu einer Deindustrialisierung führen, so Kretschmer: "Unser Land muss sich von Regulierungen und Kostentreibern befreien."

Sein Vorschlag: Die Klimaziele nach hinten zu verschieben, um mehr Zeit für den Technologieumbau zu haben.



Sätze, die Dirk Neubauer völlig auf die Palme bringen! Der ehemalige Landrat des Landkreises Mittelsachsen veröffentliche ein Wut-Posting auf Facebook, bezeichnete den Ministerpräsidenten als "Geisterfahrer".

"Bedauerlich, wie sehr diese Fehlbesetzung in Person weiter jeden Tag Schaden anrichten darf. Klimaschutz und Energiewende sind für ihn Irrsinn und linksgrüner Mist", schimpft Neubauer.