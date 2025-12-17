Zu Tränen gerührt: So erfolgreich läuft Sachsens neuester Freizeitpark "ArkaZien"

Grimma - Der sächsische Freizeitpark " ArkaZien " wurde im September nach insgesamt fast 14 Jahren Bauzeit endlich eröffnet. Doch wie liefen denn die ersten beiden Monate? Die Betreiber ziehen Bilanz.

Günther Ziegler könnte über den Erfolg seines eigenen Freizeitparks kaum glücklicher sein. © PR/Ziegler Spielplätze von A-Z

Laut Günther Ziegler, der den Park gemeinsam mit seiner Familie als Herzensprojekt auf die Beine gestellt hat, wurde "ArkaZien" im September und Oktober von rund 45.000 Gästen besucht. Man freue sich riesig über den positiven Zuspruch und empfinde das große Interesse als "Lohn für unser Bemühen".

Demnach sei der Andrang besonders an den Wochenenden derart groß gewesen, dass der Online-Ticketshop stellenweise überlastet und ausverkauft war. Die eigens gesetzte Grenze von 1500 gleichzeitigen Park-Besuchern sei regelmäßig, natürlich aber vor allem bei gutem Wetter, erreicht worden.

"ArkaZien hat die ganze Familie begeistert, egal ob Jung oder Alt", freut sich Günther Ziegler im ersten Fazit. "Die Einträge in unsere Gästebücher rührten uns teilweise zu Tränen."

Seit November befindet sich die sächsische Erlebniswelt in der Winterpause, am 1. April startet sie dann wieder in ihre erste lange Saison. Bis zum 31. Oktober soll ArkaZien nicht nur an ausgewählten Wochentagen sowie den Wochenenden, sondern auch an nationalen und sächsischen Feiertagen geöffnet sein.