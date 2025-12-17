"Kochsternstunden": Elf neue Restaurants sind im Wettbewerb

Dresden - Zum 16. Mal verwandelt sich Sachsen vom 6. Februar bis 15. März in eine Bühne für kreative Kochkunst.

Es wird angerichtet: Am 6. Februar starten wieder die "Kochsternstunden". © Kristin Schmidt

Reichlich fünf Wochen lang servieren 50 Restaurants in Dresden und Umgebung beim Gastro-Wettbewerb "Kochsternstunden" Menüs für Feinschmecker.



"Die Kochsternstunden sind eine wunderbare Gelegenheit, die Kreativität und das Handwerk der regionalen Gastronomie zu feiern", erklärt Projektleiterin Anne Zeumer (41).

Für die 2026er-Ausgabe übernimmt Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) die Schirmherrschaft: "Kulinarik ist gelebte Kultur und ein Spiegel unserer sächsischen Gastfreundschaft. Starke Restaurants beleben unsere Regionen und machen Sachsen als Reiseziel für Genießer noch attraktiver."