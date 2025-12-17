"Kochsternstunden": Elf neue Restaurants sind im Wettbewerb

Zum 16. Mal verwandelt sich Sachsen vom 6. Februar bis 15. März in eine Bühne für kreative Kochkunst.

Von Katrin Koch

Es wird angerichtet: Am 6. Februar starten wieder die "Kochsternstunden".  © Kristin Schmidt

Reichlich fünf Wochen lang servieren 50 Restaurants in Dresden und Umgebung beim Gastro-Wettbewerb "Kochsternstunden" Menüs für Feinschmecker.

"Die Kochsternstunden sind eine wunderbare Gelegenheit, die Kreativität und das Handwerk der regionalen Gastronomie zu feiern", erklärt Projektleiterin Anne Zeumer (41).

Für die 2026er-Ausgabe übernimmt Tourismusministerin Barbara Klepsch (60, CDU) die Schirmherrschaft: "Kulinarik ist gelebte Kultur und ein Spiegel unserer sächsischen Gastfreundschaft. Starke Restaurants beleben unsere Regionen und machen Sachsen als Reiseziel für Genießer noch attraktiver."

Barbara Klepsch (60, CDU) ist im kommenden Jahr Schirmherrin des Wettbewerbs.  © Thomas Türpe

Elf Restaurants sind im nächsten Jahr das erste Mal dabei, so das "1328" am Dresdner Neumarkt, die "Brasserie Bateau" am Terrassenufer, der "Hirschsalon" im Parkhotel oder das Radebeuler Weingut Karl Friedrich Aust.

Infos: kochsternstunden.de

Titelfoto: Kristin Schmidt

