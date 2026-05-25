25.05.2026 06:29 Zu wenig Hilfe nach Gewalt gegen Frauen und Kinder: Neue Gesetze sollen helfen

Neue Gesetze sollen dafür sorgen, dass Frauen und Kinder überall Zugang zu Schutz und Beratung haben, wenn sie von Gewalt betroffen sind.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Brüssel, Berlin, Dresden: Neue Gesetze sollen dafür sorgen, dass Frauen und Kinder überall Zugang zu Schutz und Beratung haben, wenn sie von Gewalt betroffen sind.

Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD) © Holm Helis Jede Frau hat ab 2032 einen individuellen Rechtsanspruch auf einen kostenfreien Platz im Frauenhaus und Beratung. Dafür steht das Gewalthilfegesetz (kurz GewHG) des Bundes. Sachsen ist auf dem Weg, die Vorgaben umzusetzen. "Geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt stellen ein immenses gesellschaftliches Problem dar", sagt Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD). Im Freistaat stehen in Schutzeinrichtungen aktuell insgesamt 208 Plätze zur Verfügung. Bis 2028 sollen (zunächst) 19 Plätze dazukommen. Außerdem noch mehr Personal in Beratungsstellen (derzeit 66,9 Stellen). Sachsen Mit frischem Geld: So investiert Sachsen in den Katastrophenschutz Sachsen erhält dafür vom Bund für 2027/28 insgesamt 11,8 Millionen Euro und stellt selbst noch einmal 27,3 Millionen Euro bereit.

Petra Köpping hat Entwurf für Ausführungsgesetz zum GewHG vorgelegt

Ex-Justizministerin Katja Meier (46, Grüne) sorgt sich besonders um den ländlichen Raum. © Holm Helis "Wer steigende Fallzahlen ernst nimmt, muss beim Ausbau deutlich ambitionierter sein. Das gilt besonders für den ländlichen Raum, wo geringere Personalressourcen den Ausbau zusätzlich erschweren", kritisiert Ex-Justizministerin Katja Meier (46, Grüne). Petra Köpping hat einen Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum GewHG vorgelegt. Nach der Sommerpause soll der Landtag darüber abstimmen. Das EU-Parlament votierte am vergangenen Donnerstag für eine Reform der EU-Opferschutz-Richtlinie. "Ein wirksamer Opferschutz darf in Europa niemals eine Frage des Wohnorts sein. Wer Opfer einer Straftat wird, braucht überall in der EU die gleiche verlässliche Unterstützung", sagt der sächsische Europaabgeordnete Matthias Ecke (43, SPD). Sachsen System vorm Kollaps: Gewalt gegen Frauen nimmt zu, doch viel zu oft fehlen Schutzräume Ihm ist wichtig: Betroffene sollen künftig schon vor Beginn eines Gerichtsverfahrens Anspruch auf psychosoziale Hilfe und Prozesskostenhilfe haben.

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Europaabgeordneter Matthias Ecke (43, SPD) © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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