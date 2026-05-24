Mit frischem Geld: So investiert Sachsen in den Katastrophenschutz

Dresden/Hoyerswerda - Der Freistaat steckt in diesem Jahr mehr als 30 Millionen Euro in den Katastrophenschutz. Der Bund wird mittelfristig zehn Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Das sind gleich zwei gute Gründe für mindestens ein Freudenfeuer. Doch einigen Feuerwehren in Sachsen ist die Lust am Feiern vergangen.

Das meiste Geld aus Dobrindts Säckel soll ans Technische Hilfswerk gehen. © IMAGO/EHL Media

Strahlende Gesichter in Hoyerswerda. Die Stadt und die Gemeinden Spreetal und Elstra (alle Kreis Bautzen) erhielten am Montag drei neue Einsatzfahrzeuge. Wert: 1,7 Mio. Euro.

"Die Pflicht der Städte und Kommunen ist es, die Feuerwehren für ihre Aufgabe entsprechend auszurüsten, damit die Kameraden von ihren Einsätzen heil zurückkommen", sagte OB Torsten Ruban-Zeh (63, SPD).

Hängende Köpfe dagegen in Weißwasser (Kreis Görlitz) und Zeithain (Kreis Meißen). Die beiden Feuerwehren dort mussten im Frühjahr jeweils ein neues Einsatzfahrzeug abgeben. Beide gingen in den Landkreis Leipzig.

Hintergrund ist das "Strategische Waldbrandschutzkonzept", erklärt das Innenministerium auf Anfrage. "Ziel ist es, die Landkreise mit einem vollständigen Katastrophenschutzzug Waldbrand - ein Großtanklöschfahrzeug und vier Tanklöschfahrzeuge Wald - auszustatten."

Von 2016 bis 2025 hat Sachsen insgesamt 315 Mio. Euro für die Modernisierung der Ausstattung, den Neubau und die Sanierung von Gebäuden sowie in die Anschaffung von Fahrzeugtechnik ausgegeben. In diesem Jahr kommen zu den 30 Mio. weitere elf Mio. Euro, die dann 2027 ausgegeben werden sollen, so das Ministerium.