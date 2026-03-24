Zugbegleiterin schmeißt 19-Jährigen aus Trilex und wird bedroht

Bischofswerda - Eine Zugbegleiterin wies am Montagvormittag einen Jugendlichen aus einem Zug. Daraufhin wurde sie von ihm bedroht.

Im Trilex Richtung Görlitz hat ein 19-Jähriger eine Zugbegleiterin bedroht. © Robert Michael/dpa

Die Zugbegleiterin war im Trilex auf dem Weg von Dresden nach Görlitz, als sie auf Höhe des Bahnhofs Bischofswerda einen jungen Mann entdeckte, den sie wiedererkannte.

Gegen den 19-Jährigen liegt ein gültiges Betretungsverbot für alle Einrichtungen der Bahnanlagen der Länderbahn GmbH vor.

Als die Frau den Deutschen daraufhin von der Fahrt ausschloss, bedrohte er sie mit Worten und Gesten.

Die Bundespolizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen wegen Bedrohung eingeleitet.