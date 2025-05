"Bahn-Surfer" legen Zugverkehr im Elbtal lahm: "Wussten nicht, ob die Männer noch leben"

Bad Schandau/Schöna - Gefahr im Elbtal! In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben "Bahn-Surfer" den Zugverkehr zwischen Tschechien und Deutschland für über zweieinhalb Stunden lahmgelegt.

Im Bereich Schöna wurde ein Güterzug mit zwei blinden Passagieren gestoppt. © Marko Förster

Es war kurz vor Mitternacht, als bei der Notfallleitstelle die Alarmierung einging: "Zwei Berliner im Alter von 20 und 22 Jahren waren auf einen Autozug geklettert und von Bad Schandau nach Schöna gefahren", erklärte Andreas Herbig (45), Dienstgruppen-Leiter bei der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, auf TAG24-Anfrage.

Die Männer hätten am Bahnhof gestanden und festgestellt, dass sie den letzten Personenzug verpasst haben. "Also wollten sie mit dem Güterzug weiterreisen, der in Bad Schandau gehalten hatte."

Der Lokführer eines entgegenkommenden Güterzugs hätte bemerkt, wie die zwei Deutschen auf einen Wagen gestiegen sind und umgehend den zuständigen Fahrdienstleiter informiert, der wiederum einen Nothalt an den Triebfahrzeugführer des betroffenen Güterzugs übermittelt hat.

"Ein Hubschrauber der Bundespolizei war zufällig in der Nähe und wurde umgehend zum Einsatzort nach Schöna umgeleitet. Mithilfe einer Wärmebildkamera konnten die zwei Personen auf einem Waggon liegend identifiziert werden", so Herbig.