Zum 20. Geburtstag: Hohnsteiner Kasper lädt zum Trödelmarkt und Puppenspiel

Hohnstein - Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper feiert seinen 20. Geburtstag und lädt am Samstag zum Trödelmarkt und Puppenspiel rund um das Max Jacob Theater in Hohnstein ein.

Schnitzerin Elisabeth Trobisch (40) erschafft vor Ort auch weitere Figuren. © Thomas Türpe

"Unser Ziel war von Anfang an, die Tradition des Hohnsteiner Puppenspiels zu erhalten, weiterzubeleben und sichtbar zu machen", sagt Schatzmeisterin und Gründungsmitglied Heike Krause (60).

Auch die Sanierung des Max Jacob Theaters treibe der Verein mit inzwischen 33 Mitgliedern weiter voran.

Um 15 Uhr gibt es ein Puppenspiel. Am Stand des Vereins können Lose gekauft werden.