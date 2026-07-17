Zum 20. Geburtstag: Hohnsteiner Kasper lädt zum Trödelmarkt und Puppenspiel

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Zur Feier seines 20. Geburtstags lädt der Verein Hohnsteiner Kasper am Wochenende zum Trödelmarkt und Puppenspiel.

Von Benjamin Schön

Hohnstein - Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper feiert seinen 20. Geburtstag und lädt am Samstag zum Trödelmarkt und Puppenspiel rund um das Max Jacob Theater in Hohnstein ein.

Schnitzerin Elisabeth Trobisch (40) erschafft vor Ort auch weitere Figuren.
Schnitzerin Elisabeth Trobisch (40) erschafft vor Ort auch weitere Figuren.  © Thomas Türpe

"Unser Ziel war von Anfang an, die Tradition des Hohnsteiner Puppenspiels zu erhalten, weiterzubeleben und sichtbar zu machen", sagt Schatzmeisterin und Gründungsmitglied Heike Krause (60).

Auch die Sanierung des Max Jacob Theaters treibe der Verein mit inzwischen 33 Mitgliedern weiter voran.

Um 15 Uhr gibt es ein Puppenspiel. Am Stand des Vereins können Lose gekauft werden.

Der Hohnsteiner Kasper wurde vor 98 Jahren erschaffen und ähnelt sich auch in neueren Versionen noch.
Der Hohnsteiner Kasper wurde vor 98 Jahren erschaffen und ähnelt sich auch in neueren Versionen noch.  © Thomas Türpe
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Das Geld kommt dem Verein zugute, denn mit den Einnahmen verfolgt der Verein bereits das nächste Ziel: Das von Max Jacob geschriebene Buch "Mein Kasper und ich" soll noch mal neu aufgelegt werden.

Titelfoto: Thomas Türpe

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