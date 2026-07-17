Zum 20. Geburtstag: Hohnsteiner Kasper lädt zum Trödelmarkt und Puppenspiel
Hohnstein - Der Traditionsverein Hohnsteiner Kasper feiert seinen 20. Geburtstag und lädt am Samstag zum Trödelmarkt und Puppenspiel rund um das Max Jacob Theater in Hohnstein ein.
"Unser Ziel war von Anfang an, die Tradition des Hohnsteiner Puppenspiels zu erhalten, weiterzubeleben und sichtbar zu machen", sagt Schatzmeisterin und Gründungsmitglied Heike Krause (60).
Auch die Sanierung des Max Jacob Theaters treibe der Verein mit inzwischen 33 Mitgliedern weiter voran.
Um 15 Uhr gibt es ein Puppenspiel. Am Stand des Vereins können Lose gekauft werden.
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Das Geld kommt dem Verein zugute, denn mit den Einnahmen verfolgt der Verein bereits das nächste Ziel: Das von Max Jacob geschriebene Buch "Mein Kasper und ich" soll noch mal neu aufgelegt werden.
Titelfoto: Thomas Türpe