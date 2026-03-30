Zum Wiehern! Moritzburg hat jetzt einen Pferde-Parkplatz

Moritzburg - Auch Rösser müssen rasten - und die Reiter erst recht! Am Ostermontag wird die neue "Reiterast" auf dem Gelände des Moritzburger Hochseilgartens am Mittelteich eingeweiht - mit einem bunten Programm von 11 bis 15 Uhr. Der Hochseilgarten eröffnet schon am Gründonnerstag die Saison - mit einem erweiterten Zehn-Meter-Parkour.

Zum Wiehern: Die neue Rast erfreut Ross (und Reiter). © Sabine Köhler/PR

Der neue "Pferdeparkplatz" lädt zur Rast auf der Moritzburger Wander-Reiter-Route ein. "Sie umfasst zwei Runden, die sich wie in einer Acht in Moritzburg kreuzen", erklärt die ehrenamtliche Reitwegewartin Sabine Köhler (63) und verweist auf die Wander-App komoot, die auch Pferderouten anzeigt.

"Die Nord- und die Südroute umfassen jeweils rund 25 Kilometer - eine ideale Distanz für Pferde und geländeerfahrene Reiter, die Genuss und Kultur in der Heimat erleben wollen."

Eine erste Rast wurde bereits im Herbst an der Moritzburger "Mistschänke" eingerichtet, eine weitere soll am Campingplatz in Boxdorf entstehen.

Auf dem Rastplatz kann das Pferd an einem separat eingezäunten Areal ohne "Parkgebühr" angebunden werden.