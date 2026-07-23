Zwei Tornado-Kampfjets unterwegs: So schnell donnerten Maschinen über sächsische Stadt hinweg

Radebeul - Mächtiger Lärm in Radebeul! Am Mittwochvormittag sind zwei Tornado-Kampfjets über die sächsische Stadt hinweggefegt. Die Maschinen hatten ordentlich Tempo drauf.

Mit 817 km/h und 152 Metern Flughöhe donnerten am Mittwochvormittag zwei Tornado-Kampfjets über Radebeul hinweg. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

Wie das Luftfahrtamt der Bundeswehr unter Auswertung der Radardaten mitteilte, lag die Überflug-Geschwindigkeit bei 441 Knoten (rund 817 km/h). Das entspricht ungefähr der typischen Reisegeschwindigkeit eines modernen Passagierfliegers in großer Flughöhe.

Den Angaben zufolge kamen die Kampfjets vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 aus Jagel (Schleswig-Holstein). Sie erreichten Radebeul gegen 10.58 Uhr mit einer Höhe von 500 Fuß (circa 152 Meter über Grund) und düsten in südwestliche Richtung weiter.

"Nach den uns vorliegenden Daten erfolgte der Einsatz, welcher im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs von Schleswig nach Schleswig durchgeführt wurde, unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen", erklärte ein Sprecher.

Die einzuhaltende Mindesthöhe liege bei 500 Fuß (circa 150 Meter) über Grund, bei Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern bei 2000 Fuß (circa 600 Meter) über Grund.