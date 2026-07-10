Schreck für Wanderer: Hier donnert ein Kampfjet im Tiefflug durch die Sächsische Schweiz

Ostrau - Aufregung in der Sächsischen Schweiz ! Am Mittwoch donnerte ein Kampfflieger unterhalb der berühmten Felsgruppe "Schrammsteine" vorbei. TAG24 sprach mit einem Augenzeugen (40) über den schockierenden Moment und seine Aufnahme, die ihm später einen viralen Hit einbrocken sollte.

Wanderer Marc Alexander Kunze wurde bei seinem Ausflug zu den Schrammsteinen von einem Düsenjet überrascht. © Bildmontage/Marc Alexander Kunze (2)

Mittlerweile wurde das Video von Marc Alexander Kunze auf Instagram über zwei Millionen Mal angeklickt: Am Mittwoch wollte der leidenschaftliche Fotograf eigentlich den herrlichen Ausblick auf die Schrammsteine auf Video festhalten, bis ohrenbetäubender Lärm die idyllische Stimmung unterbrach.

In seiner Aufnahme sieht man, wie kurz vor 11 Uhr ein Kampfflieger in geringer Höhe von links ins Bild fliegt und wenige Sekunden später hinter der zerklüfteten Felsgruppe verschwindet.

Bei der Sichtung handelt es sich um einen Tornado. Auf TAG24-Anfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr erklärte ein Sprecher am Freitag, dass der Jet zum Taktischen Luftwaffengeschwader 51 aus Schleswig gehört.

Das Kampfflugzeug war im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs in Holzdorf gestartet. Die Schrammsteine passierte es dann in einer Höhe von 308 Metern über dem Grund und landete anschließend in Rostock-Laage.

"Einen so tiefen Überflug hatte ich in meinem Leben noch nie erlebt", erklärt Marc, der ursprünglich vom Bodensee stammt, gegenüber TAG24. Im ersten Moment sei er "richtig erschrocken" gewesen, gibt der 40-Jährige zu. Er war am Mittwoch allein zu einer Tour durch die Sächsische Schweiz aufgebrochen. "In der Natur finde ich Ruhe, tanke neue Kraft und halte besondere Momente mit meiner Kamera fest."