30 bis 40 Einsätze im Jahr: Wer hat das Zeug zum Superhund?

Zwickau - Die Zwickauer Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes sucht Superhunde samt Herrchen. Wer sich für das Ehrenamt interessiert und seiner höchstens vier Jahre alten Fellnase die verantwortungsvolle Tätigkeit zutraut, kann sich nächste Woche Sonntag (29.3.) ab 10 Uhr in Neumark (Zwickauer Straße 14) vorstellen.

Rettungshundeführerin Caro Deppler (l.) mit einer Kollegin und drei Spürnasen. © ASB Zwickau

"Vor Ort werden wir einen Eignungstest anbieten, das Verhalten gegenüber Menschen, anderen Tieren und unter dem Einfluss äußerer Einflüsse erproben", erklärt Rettungshundeführerin Caro Deppler.

"Unsere Aufgabe ist es, vermisste Menschen in unwegsamen Geländen und Waldflächen zu suchen. Die Hunde laufen also frei und zeugen das Auffinden der Person mittels Bellens an. Hierfür sind wir bei Bedarf in ganz Sachsen unterwegs."

Die Ausbildung dauert zwei bis drei Jahre und findet meistens an den Wochenenden statt. Anschließend kommen Hund und Herrchen 30- bis 40-mal pro Jahr zum Einsatz.

Aktuell besteht die Hundestaffel aus 14 Teams.