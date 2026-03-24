3D-Diagnostik: Sächsische Forscher entwickeln neues System für schonende Zahnuntersuchung

Zwickau/Dresden- Ins Zahn-Innere schauen, ohne zu röntgen - genau das wollen Forscher aus Zwickau und Dresden jetzt möglich machen.

An der TU Dresden wird die Intraoral-Sonde im Rahmen des Projektauftakts von KARiSO-3D demonstriert. © S. Steuer

Im Verbundprojekt KARiSO-3D entwickeln die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) und die Poliklinik für Zahnerhaltung am Dresdner Uniklinikum eine handgeführte Mundsonde, die Zahnstrukturen dreidimensional sichtbar machen soll.

"Unser Ziel ist eine klinisch praktikable Bildgebung, die frühe Veränderungen der Zahnhartsubstanz zuverlässiger sichtbar macht als heutige Routineverfahren", erklärt WHZ-Forscher Peter Hartmann. Heißt: Karies könnte künftig früher entdeckt werden - und das ganz ohne zusätzliche Strahlenbelastung.

Bislang läuft die Diagnose in vielen Praxen klassisch: Erst schaut der Zahnarzt mit bloßem Auge, dann hilft bei Verdacht das Röntgenbild weiter.

Das Problem: Gerade Frühstadien und versteckte Schäden lassen sich so oft nur eingeschränkt erkennen. Genau da setzt das neue System an.